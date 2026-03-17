Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против Ирана

Глава Национального контртеррористического центра США Джозеф Кент подал в отставку.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Кента на имя президента США Дональда Трампа, опубликованном в соцсети X.

Отставка последовала на фоне операции США и Израиля против Ирана.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.