    Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против Ирана

    Глава Национального контртеррористического центра США Джозеф Кент подал в отставку.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Кента на имя президента США Дональда Трампа, опубликованном в соцсети X.

    Отставка последовала на фоне операции США и Израиля против Ирана.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.

    Ты - Король

