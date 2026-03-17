Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против Ирана
- 17 марта, 2026
- 18:18
Глава Национального контртеррористического центра США Джозеф Кент подал в отставку.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Кента на имя президента США Дональда Трампа, опубликованном в соцсети X.
Отставка последовала на фоне операции США и Израиля против Ирана.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.
Последние новости
18:18
Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против ИранаДругие страны
18:17
Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатовПроисшествия
18:15
Фото
Казахстан и ЕС усиливают энергетическое партнерствоЭнергетика
18:04
Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефтиЭнергетика
17:49
Фото
В Тбилиси прошло мероприятие по случаю праздника НоврузВ регионе
17:47
Транзит казахстанской нефти через Азербайджан достиг 4 млн тоннЭнергетика
17:45
Племянника Гарегина II освободили из-под домашнего арестаВ регионе
17:33
Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 37%АПК
17:19