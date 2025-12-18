В Грузии произошло землетрясение
В регионе
18 декабря, 2025
- 14:01
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на территории Грузии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно информации, землетрясение зафиксировано в селе Дзегви, расположенном в 5 километрах от Тбилиси и в 3 километрах к западу от города Мцхета.
Эпицентр находился на глубине 5 километров.
Информация о причиненном ущербе или пострадавших не поступала.
