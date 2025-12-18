Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Грузии произошло землетрясение

    В регионе
    18 декабря, 2025
    14:01
    В Грузии произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на территории Грузии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Согласно информации, землетрясение зафиксировано в селе Дзегви, расположенном в 5 километрах от Тбилиси и в 3 километрах к западу от города Мцхета.

    Эпицентр находился на глубине 5 километров.

    Информация о причиненном ущербе или пострадавших не поступала.

    Gürcüstanda zəlzələ olub

