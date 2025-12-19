Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сеидов обвинил Европарламент в отсутствии объективности

    Милли Меджлис
    • 19 декабря, 2025
    • 12:24
    Сеидов обвинил Европарламент в отсутствии объективности

    Европарламент представил заранее подготовленную резолюцию.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации Комитета парламентского сотрудничества Азербайджан-Европейский Союз Самед Сеидов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    "Вчера мне позвонили из Европейского парламента. Этот человек сказал мне, что они выносят этот вопрос на повестку с другой целью. Он сказал, что хочет поговорить со мной о мире и сотрудничестве. Однако в ходе разговора стало очевидно, что у них уже подготовлена резолюция, принятие которой фактически предрешено", - отметил он.

    Депутат заявил, что встреча, проведенная 8 августа в Вашингтоне, и достигнутые договоренности также стали важным поворотным моментом для мира в регионе, но Европейский парламент молчит об этом, не выражает никакой объективной позиции.

    Сеидов также призвал европейских коллег к честному диалогу: "Они должны вносить вклад в долгожданный мирный процесс на Южном Кавказе. Они должны приглашать нас к диалогу, подходить объективно и строить конструктивное сотрудничество. Однако, к сожалению, Европейский парламент выступает с совершенно другой позиции. Эта структура, по сути, является зеркалом глубокого кризиса, в котором сегодня оказалась Европа".

    Европарламент резолюция Самед Сеидов Милли Меджлис Южный Кавказ мирный процесс двойные стандарты
    Səməd Seyidov: Avropa Parlamenti əvvəlcədən hazırlanmış qətnaməni təqdim edib

    Последние новости

    13:08
    Фото

    В Баку снесли незаконные пристройки к жилому дому, который могут признать памятником

    Инфраструктура
    13:04

    Узбекистан предлагает создать совместный центр фактчекинга тюркских стран

    Медиа
    13:03

    На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатов

    Внутренняя политика
    12:55

    Турпоток в Азербайджан сократился на 2%

    Туризм
    12:52

    В Пекине призвали Вашингтон объективно подходить к выстраиванию отношений

    Другие страны
    12:50

    В Баку завтра будет пасмурно

    Экология
    12:46

    Центр: Уровень смертности каспийских тюленей находится в допустимых пределах

    АПК
    12:46

    Землетрясение в Афганистане ощутили в Таджикистане

    В регионе
    12:32

    Милли Меджлис утвердил Акт об амнистии - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    Лента новостей