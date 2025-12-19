Сеидов обвинил Европарламент в отсутствии объективности

Европарламент представил заранее подготовленную резолюцию.

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации Комитета парламентского сотрудничества Азербайджан-Европейский Союз Самед Сеидов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Вчера мне позвонили из Европейского парламента. Этот человек сказал мне, что они выносят этот вопрос на повестку с другой целью. Он сказал, что хочет поговорить со мной о мире и сотрудничестве. Однако в ходе разговора стало очевидно, что у них уже подготовлена резолюция, принятие которой фактически предрешено", - отметил он.

Депутат заявил, что встреча, проведенная 8 августа в Вашингтоне, и достигнутые договоренности также стали важным поворотным моментом для мира в регионе, но Европейский парламент молчит об этом, не выражает никакой объективной позиции.

Сеидов также призвал европейских коллег к честному диалогу: "Они должны вносить вклад в долгожданный мирный процесс на Южном Кавказе. Они должны приглашать нас к диалогу, подходить объективно и строить конструктивное сотрудничество. Однако, к сожалению, Европейский парламент выступает с совершенно другой позиции. Эта структура, по сути, является зеркалом глубокого кризиса, в котором сегодня оказалась Европа".