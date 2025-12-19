Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Беларусь не собирается наращивать совместную с РФ группировку войск

    • 19 декабря, 2025
    • 12:23
    Беларусь не собирается наращивать совместную с РФ группировку войск

    Белaрусь не планирует наращивать региональную группировку войск с РФ.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

    "Региональную группировку войск увеличивать не планируется. Нам достаточно того, что у нас есть", - сказал министр.

    Министр добавил, что Беларусь остается продолжать подготовку армии и усиливать единство и взаимодействие с Россией в решении всех, прежде всего проблемных, вопросов.

