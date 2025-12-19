Беларусь не собирается наращивать совместную с РФ группировку войск
Другие страны
- 19 декабря, 2025
- 12:23
Белaрусь не планирует наращивать региональную группировку войск с РФ.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.
"Региональную группировку войск увеличивать не планируется. Нам достаточно того, что у нас есть", - сказал министр.
Министр добавил, что Беларусь остается продолжать подготовку армии и усиливать единство и взаимодействие с Россией в решении всех, прежде всего проблемных, вопросов.
