Belarus müdafiə naziri: Rusiya ilə birgə qoşun qruplaşmasını genişləndirməyəcəyik
Digər ölkələr
- 19 dekabr, 2025
- 12:50
Belarus Rusiya ilə regional qoşun qruplaşmasını genişləndirməyi planlaşdırmır.
"Report"un BELTA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Belarusun müdafiə naziri Viktor Xrenin bildirib.
"Regional qoşun qruplaşmasını artırmağı planlaşdırmırıq. Bizdə olanlar kifayətdir", - nazir qeyd edib.
Nazir əlavə edib ki, Belarus ordu hazırlığına, eləcə də bütün məsələlərin həllində Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqəni gücləndirməyə davam edəcək.
