    Belarus müdafiə naziri: Rusiya ilə birgə qoşun qruplaşmasını genişləndirməyəcəyik

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:50
    Belarus Rusiya ilə regional qoşun qruplaşmasını genişləndirməyi planlaşdırmır.

    "Report"un BELTA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Belarusun müdafiə naziri Viktor Xrenin bildirib.

    "Regional qoşun qruplaşmasını artırmağı planlaşdırmırıq. Bizdə olanlar kifayətdir", - nazir qeyd edib.

    Nazir əlavə edib ki, Belarus ordu hazırlığına, eləcə də bütün məsələlərin həllində Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqəni gücləndirməyə davam edəcək.

    Беларусь не собирается наращивать совместную с РФ группировку войск

