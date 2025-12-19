İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Qarabağ"ın qapıçısı 4-6 aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 16:42
    Qarabağın qapıçısı 4-6 aylıq sıradan çıxıb

    "Qarabağ"ın bud-çanaq oynağından əməliyyat olunan qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyevin müalicə-bərpa müddəti bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Qolkiper 4–6 ay müddətinə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    Ötən gün Misli Premyer Liqasının I turundan təxirə salınan "Sabah"la matçda zədələnən yarımmüdafiəçi Joni Montiel isə arxa bud əzələsinin gərilməsi səbəbindən müalicə olunur. Onun yaşıl meydanlara qayıdışı 7–10 gün ərzində gözlənilir.

    Komandanın digər üzvü Kadi Borqes isə bərpa prosesinin növbəti mərhələsi olaraq yanvarda fərdi məşqlərə başlayacaq.

    Hər üç futbolçunun müalicə prosesi "Qarabağ"ın tibbi heyətinin nəzarəti altında davam edir.

