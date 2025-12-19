İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanı 2026-cı ildə beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin sayı artıb

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 16:38
    Azərbaycanı 2026-cı ildə beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin sayı artıb

    Azərbaycanı 2026-cı ildə beynəlxalq oyunlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin siyahısı təsdiqlənib.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Əvvəlki illərlə müqayisədə beynəlxalq arenada ölkəmizi təmsil edəcək baş hakimlərin siyahısına 1, köməkçi hakimlərin siyahısına 2, VAR hakimlərinin siyahısına 3 nəfər əlavə olunub.

    Yeni FIFA referilərinin siyahıya daxil edilməsi münasibətilə AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev referilərlə görüşərək onları təbrik edib, beynəlxalq arenada ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklərinə inamını ifadə edib və gələcək karyeralarında uğurlar arzulayıb.

    Görüşdə həmçinin AFFA baş katibinin müşaviri Frank de Blekere, Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov və Hakimlər Departamentinin rəhbəri Bəhruz Teymurov iştirak ediblər. Görüş zamanı hakimliyin inkişaf perspektivləri, beynəlxalq təyinatların artırılması və referilərin peşəkar hazırlığı ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    2026-cı ildə Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil edəcək FIFA referilərinin siyahısı:

    Referilər

    Kişilər

    Əliyar Ağayev

    Elçin Məsiyev

    Kamal Umudlu

    Tural Qurbanov (yeni)

    Qadınlar

    Fəridə Lütfəliyeva

    Referi köməkçiləri

    Zeynal Zeynalov

    Akif Əmirəli

    Elşad Abdullayev

    Pərvin Talıbov

    Namiq Hüseynov

    Vüsal Məmmədov

    Cəmil Qulliyev (yeni)

    Asiman Əzizli (yeni)

    Qadınlar

    Gülnurə Əkbərzadə

    Sevda Nurıyeva

    VAR hakimləri

    Nicat İsmayıllı (yeni)

    İnqilab Məmmədov (yeni)

    Fərid Hacıyev (yeni)

    Futzal üzrə referilər

    Hikmət Qafarlı

    Knyaz Əmiraslanov

    Əli Cəbrayılov

    Çimərlik futbolu üzrə referi

    Nail Nağıyev

