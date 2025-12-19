Azərbaycanı 2026-cı ildə beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin sayı artıb
- 19 dekabr, 2025
- 16:38
Azərbaycanı 2026-cı ildə beynəlxalq oyunlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin siyahısı təsdiqlənib.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Əvvəlki illərlə müqayisədə beynəlxalq arenada ölkəmizi təmsil edəcək baş hakimlərin siyahısına 1, köməkçi hakimlərin siyahısına 2, VAR hakimlərinin siyahısına 3 nəfər əlavə olunub.
Yeni FIFA referilərinin siyahıya daxil edilməsi münasibətilə AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev referilərlə görüşərək onları təbrik edib, beynəlxalq arenada ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklərinə inamını ifadə edib və gələcək karyeralarında uğurlar arzulayıb.
Görüşdə həmçinin AFFA baş katibinin müşaviri Frank de Blekere, Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov və Hakimlər Departamentinin rəhbəri Bəhruz Teymurov iştirak ediblər. Görüş zamanı hakimliyin inkişaf perspektivləri, beynəlxalq təyinatların artırılması və referilərin peşəkar hazırlığı ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
2026-cı ildə Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil edəcək FIFA referilərinin siyahısı:
Referilər
Kişilər
Əliyar Ağayev
Elçin Məsiyev
Kamal Umudlu
Tural Qurbanov (yeni)
Qadınlar
Fəridə Lütfəliyeva
Referi köməkçiləri
Zeynal Zeynalov
Akif Əmirəli
Elşad Abdullayev
Pərvin Talıbov
Namiq Hüseynov
Vüsal Məmmədov
Cəmil Qulliyev (yeni)
Asiman Əzizli (yeni)
Qadınlar
Gülnurə Əkbərzadə
Sevda Nurıyeva
VAR hakimləri
Nicat İsmayıllı (yeni)
İnqilab Məmmədov (yeni)
Fərid Hacıyev (yeni)
Futzal üzrə referilər
Hikmət Qafarlı
Knyaz Əmiraslanov
Əli Cəbrayılov
Çimərlik futbolu üzrə referi
Nail Nağıyev