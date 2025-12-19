Azərbaycanın Əməkdar məşqçisi vəfat edib
Azərbaycan həndbol ictimaiyyətinə ağır itki üz verib.
"Report" xəbər verir ki, Əməkdar məşqçi, Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, SSRİ idman ustası İqor Leksutov bu gün 82 yaşında vəfat edib.
O, 1967-ci ildən məşqçi və baş məşqçi vəzifələrində çalışıb.
İqor Leksutov 40 ilə yaxın məşqçilik fəaliyyəti boyunca yüzlərlə idmançının yetişməsinə, Azərbaycan idman məktəbinin formalaşmasına böyük töhfələr verib.
