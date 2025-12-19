İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 19 dekabr, 2025
    • 16:35
    Azərbaycanın Əməkdar məşqçisi vəfat edib

    Azərbaycan həndbol ictimaiyyətinə ağır itki üz verib.

    "Report" xəbər verir ki, Əməkdar məşqçi, Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, SSRİ idman ustası İqor Leksutov bu gün 82 yaşında vəfat edib.

    O, 1967-ci ildən məşqçi və baş məşqçi vəzifələrində çalışıb.

    İqor Leksutov 40 ilə yaxın məşqçilik fəaliyyəti boyunca yüzlərlə idmançının yetişməsinə, Azərbaycan idman məktəbinin formalaşmasına böyük töhfələr verib.

