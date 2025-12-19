İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Dövlət qəzetləri üçün alınacaq kağızın norması müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    • 19 dekabr, 2025
    • 16:32
    "Azərbaycan", "Xalq qəzeti", "Respublika" və "Bakinski raboçi" qəzeti redaksiyalarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına alınacaq qəzet kağızının norması müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov "Azərbaycan", "Xalq qəzeti", "Respublika" və "Bakinski raboçi" qəzeti redaksiyalarına maliyyə yardımı barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 215 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında Qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, dövlət sifarişlərinin yerinə yetirilməsi üçün "Azərbaycan" qəzeti redaksiyasına, "Xalq" qəzetinin redaksiyası" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə və "Bakinski raboçi" qəzetinin redaksiyası" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına alınacaq qəzet kağızının norması aşağıdakı kimidir:

    dövlət qəzetləri Nazirlər Kabineti qəzet kağız Əli Əsədov qərar

