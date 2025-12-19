Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    Милли Меджлис примет заявление в ответ на резолюцию Европарламента

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 11:27
    Милли Меджлис примет заявление в ответ на резолюцию Европарламента

    Принятая в Европейском парламенте (ЕП) 18 декабря несправедливая резолюция против Азербайджана отражает пренебрежительное отношение ЕП к государственному суверенитету.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

    "Мы не будем молчать в ответ на такие попытки. Наше государство открыто для любого сотрудничества, где нет места двойным стандартам. Ни одна структура не имеет права на подобное отношение к нашей стране. Азербайджан и впредь будет решительно отвечать на подобные предвзятые шаги", - отметила спикер.

    Гафарова подчеркнула, что в повестку заседания включен вопрос "Об утверждении Заявления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

    "Заявление направлено против слушаний, прошедших вчера в Европейском парламенте, и принятой резолюции, которая полна ложных обвинений", - добавила спикер.

    Спикер отметила, что данный шаг Европарламента свидетельствует о продолжении практики необъективного, неконструктивного подхода к Азербайджану, противоречащего основным принципам международного права.

    "Принятая резолюция наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение Европарламента к принципам уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. Выражения, используемые в документе, такие как 'политические заключенные', 'политические преследования', 'нарушение академических свобод' и 'ограничение культурных прав', являются необоснованными и предвзятыми. Мы решительно отвергаем подобные обвинения", - заявила Гафарова.

    По ее словам, принятие предвзятых решений, не учитывающих существующих реалий, под предлогом "защиты прав" или "образования" не способствует ни продвижению демократического развития, ни защите прав человека.

    Спикер добавила, что Азербайджан является активным участником международных инициатив в области прав человека и последовательно выполняет свои обязательства:

    "Мы не можем согласиться с попытками ограничить отношения с нашей страной необоснованными требованиями. Наше государство открыто для сотрудничества с международными организациями на основе взаимного уважения, равенства и неприятия двойных стандартов".

    Для принятия вышеупомянутого заявления была создана специальная комиссия.

    Председателем комиссии был избран Шахин Исмаилов, а ее членами - Фазаил Ибрагимли, Бахруз Магеррамов, Заур Шукюров и Парвана Велиева.

