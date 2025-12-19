Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%

В январе–ноябре текущего года число граждан Азербайджана, выехавших за границу, сократилось на 2,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, за отчетный период за рубеж выехали 1 млн 947 тыс. граждан страны.

Согласно данным, 41,6% граждан посетили Турцию, 14,4% - Россию, 10,8% - Грузию, 9,5% - Иран, еще 23,7% направились в другие страны. При этом 63,6% выехавших составили мужчины, 36,4% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число поездок в Грузию выросло на 20,5%, в Иран - на 6,8%. В то же время количество граждан, направлявшихся в Россию, сократилось на 31,8%, а в Турцию - на 2%.

Отмечается, что 69,9% граждан Азербайджана при зарубежных поездках пользовались воздушным транспортом, 28,2% - железнодорожным и автомобильным, а 1,9% - морским транспортом.