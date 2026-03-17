    Makron: Fransa Hörmüz boğazının açılması üzrə əməliyyatlarda iştirak etməyəcək

    • 17 mart, 2026
    • 19:26
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Yaxın Şərqdəki eskalasiya fonunda ölkəsinin mövcud şəraitdə Hörmüz boğazının açılması üzrə əməliyyatlarda iştirak etməyəcəyini bildirib.

    "Report" "France Info"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, martın 17-də Parisdə müdafiə və milli təhlükəsizlik şurasının iclasında deyib.

    Makron bunu ölkələrə müraciət edərək onları Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə tədbirləri dəstəkləməyə çağıran ABŞ Prezidenti Donald Trampın çıxışı fonunda vurğulayıb.

    Eyni zamanda, Fransa lideri istisna etməyib ki, vəziyyət daha sabit olanda Paris regionda gəmilərin müşayiəti üzrə əməliyyatlara qoşula bilər.

    Emmanuel Makron Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

    Son xəbərlər

    20:03

    Şuşada İlaxır çərşənbənin tonqalı qalanıb

    Daxili siyasət
    19:55

    Türkiyə XİN: Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti raunduna ev sahibliyi etməyə hazırıq

    Region
    19:48

    Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilər

    Region
    19:44

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    19:40

    Tramp: NATO ölkələri İrana qarşı apardığımız əməliyyatda iştirakdan imtina edib

    Digər ölkələr
    19:39

    Zelenski: Ukraynanı neftin nəqlinə qəsdən mane olmaqda günahlandırmaq əsassızdır

    Digər ölkələr
    19:37

    Azərbaycan cüdo millisi Tbilisidə keçiriləcək Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edəcək

    İdman
    19:28

    SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    19:26

    Makron: Fransa Hörmüz boğazının açılması üzrə əməliyyatlarda iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti