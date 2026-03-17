Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 19:15
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива в текущих условиях на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на France Info, соответствующее заявление было сделано 17 марта на заседании совета обороны и национальной безопасности в Париже.
Заявление было сделано на фоне выступления президента США Дональда Трампа, который обратился к странам с призывом поддержать меры по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
В то же время французский лидер не исключил, что Париж может подключиться к операциям по сопровождению судов в регионе, когда ситуация станет более стабильной.
