Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива в текущих условиях на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на France Info, соответствующее заявление было сделано 17 марта на заседании совета обороны и национальной безопасности в Париже.

Заявление было сделано на фоне выступления президента США Дональда Трампа, который обратился к странам с призывом поддержать меры по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

В то же время французский лидер не исключил, что Париж может подключиться к операциям по сопровождению судов в регионе, когда ситуация станет более стабильной.