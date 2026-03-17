    Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива в текущих условиях на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на France Info, соответствующее заявление было сделано 17 марта на заседании совета обороны и национальной безопасности в Париже.

    Заявление было сделано на фоне выступления президента США Дональда Трампа, который обратился к странам с призывом поддержать меры по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

    В то же время французский лидер не исключил, что Париж может подключиться к операциям по сопровождению судов в регионе, когда ситуация станет более стабильной.

    Эмманюэль Макрон Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Makron: Fransa Hörmüz boğazının açılması üzrə əməliyyatlarda iştirak etməyəcək
    Ты - Король

