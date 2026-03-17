    SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçirib

    • 17 mart, 2026
    • 19:28
    SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçirib

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 59-cu dalğasını həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA SEPAH-a istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İsrailin Təl-Əviv, Qüds şəhərləri ilə yanaşı, ABŞ-nin Qətərdə yerləşən Əl-Udeyd hava bazası da hədəfə alınıb:

    "ABŞ-nin Qətərdəki Əl-Udeyd, Küveytdəki "Əli-Salem", Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Füceyrə, Bəhreynin cənubunda yerləşən (Fars körfəzi sahili - red.) "Şeyx İsa" və İraqın Ərbil şəhərindəki bazalarına "Qədr", "İmad", "Fəttah" və "Hacı Qasem" raketləri, həmçinin pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum həyata keçirilib".

    IRGC carries out missile strikes on Israeli and US bases in 5 countries

