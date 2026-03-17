SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçirib
Digər ölkələr
- 17 mart, 2026
- 19:28
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 59-cu dalğasını həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA SEPAH-a istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, İsrailin Təl-Əviv, Qüds şəhərləri ilə yanaşı, ABŞ-nin Qətərdə yerləşən Əl-Udeyd hava bazası da hədəfə alınıb:
"ABŞ-nin Qətərdəki Əl-Udeyd, Küveytdəki "Əli-Salem", Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Füceyrə, Bəhreynin cənubunda yerləşən (Fars körfəzi sahili - red.) "Şeyx İsa" və İraqın Ərbil şəhərindəki bazalarına "Qədr", "İmad", "Fəttah" və "Hacı Qasem" raketləri, həmçinin pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum həyata keçirilib".
20:03
Şuşada İlaxır çərşənbənin tonqalı qalanıbDaxili siyasət
19:55
Türkiyə XİN: Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti raunduna ev sahibliyi etməyə hazırıqRegion
19:48
Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilərRegion
19:44
İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötübDigər ölkələr
19:40
Tramp: NATO ölkələri İrana qarşı apardığımız əməliyyatda iştirakdan imtina edibDigər ölkələr
19:39
Zelenski: Ukraynanı neftin nəqlinə qəsdən mane olmaqda günahlandırmaq əsassızdırDigər ölkələr
19:37
Azərbaycan cüdo millisi Tbilisidə keçiriləcək Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edəcəkİdman
19:28
SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçiribDigər ölkələr
19:26