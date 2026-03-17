КСИР вновь ударил по абиабазе Аль-Удейд в Катаре
- 17 марта, 2026
- 20:15
Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) провел 59-ю волну операции "Правдивое обещание-4".
Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление КСИР.
Отмечается, что наряду с израильскими городами Тель-Авив и Иерусалим, целью также стала американская авиабаза Аль-Удейд, расположенная в Катаре:
"По американским базам - Аль-Удейд в Катаре, Али-Салем в Кувейте, Фуджейра в ОАЭ, "Шейх Иса" на юге Бахрейна (побережье Персидского залива - ред.) и базе в городе Эрбиль в Ираке - был нанесен удар ракетами "Гадр", "Имад", "Фаттах" и "Гаджи Касем", а также беспилотными летательными аппаратами".
