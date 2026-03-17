Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 17 марта, 2026
    • 20:15
    КСИР вновь ударил по абиабазе Аль-Удейд в Катаре

    Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) провел 59-ю волну операции "Правдивое обещание-4".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление КСИР.

    Отмечается, что наряду с израильскими городами Тель-Авив и Иерусалим, целью также стала американская авиабаза Аль-Удейд, расположенная в Катаре:

    "По американским базам - Аль-Удейд в Катаре, Али-Салем в Кувейте, Фуджейра в ОАЭ, "Шейх Иса" на юге Бахрейна (побережье Персидского залива - ред.) и базе в городе Эрбиль в Ираке - был нанесен удар ракетами "Гадр", "Имад", "Фаттах" и "Гаджи Касем", а также беспилотными летательными аппаратами".

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Правдивое обещание 4 Операция США и Израиля против Ирана
    SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçirib
    IRGC carries out missile strikes on Israeli and US bases in 5 countries
    Ты - Король

    Последние новости

    20:38

    Трамп заявил, что США уйдут из Ирана в ближайшем будущем

    Другие страны
    20:33

    МИД Канады: Иран должен прекратить атаки на Турцию и страны Персидского залива

    В регионе
    20:28

    Дональд Трамп: Макрон скоро покинет свой пост

    Другие страны
    20:21

    МИД Турции: Мы готовы принять следующий раунд переговоров РФ и Украины

    В регионе
    20:15

    КСИР вновь ударил по абиабазе Аль-Удейд в Катаре

    Другие страны
    20:06

    Фидан: Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут подорвать международный порядок

    В регионе
    19:56

    Карл III принял президента Украины в Букингемском дворце - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:46

    Авиация Израиля наносит удары по подразделениям "Басидж" в Тегеране

    Другие страны
    19:36

    Трамп: Страны НАТО отказались участвовать в операции США и Израиля

    Другие страны
    Лента новостей