    Kaxa Abuladze: Azərbaycanlıları və bu bayramı qeyd edən bütün xalqları təbrik edirəm

    İlaxır çərşənbə Gürcüstanın paytaxtında da qeyd olunub və Tbilisi merinin müavini Kaxa Abuladze Novruz bayramını birlik və dostluq bayramı adlandırıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Tbilisi meri Kaxa Kaladzenin müavini Kaxa Abuladze jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Novruz bayramı yeni həyatın başlanğıcı, sevgi və birlik bayramıdır.

    "Mən azərbaycanlıları və bu bayramı qeyd edən bütün xalqları təbrik edirəm",- o bildirib və hər kəsə sülh arzulayıb.

    "Gürcü və Azərbaycan xalqlarının dostluğu əsrlərə söykənir. Əsrlər boyu biz bir-birimizlə sülh və dostluq içində yaşamışıq", - deyə merin müavini bildirib.

    Tbilisi merinin müavini Azərbaycan icmasına da təşəkkürünü çatdırıb.

    Son xəbərlər

    18:28

    Kaxa Abuladze: Azərbaycanlıları və bu bayramı qeyd edən bütün xalqları təbrik edirəm

    Xarici siyasət
    18:20

    "Milan" Rafael Leaunu satmağa hazırdır

    Futbol
    18:03

    Pinyo: Aİ Ukrayna üçün kreditin tezliklə blokdan çıxarılacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    18:02
    Foto

    UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində Lənkəranda futzal turniri keçirilib

    Futbol
    17:56

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə

    Energetika
    17:53

    Ermənistanda məhkəmə yepiskop Mkrtıç Proşyanın ev dustaqlığını ləğv edib

    Region
    17:52

    Naxçıvan AYDA-nın sabiq sədri 5,5 milyon manat mənimsəmədə təqsirləndirilir

    Hadisə
    17:46
    Foto

    Media nümayəndələrinə əməyin mühafizəsinə dair təlim keçirilib

    Media
    17:43

    Donald Tusk: Hərbçilərimizi İrana göndərmək niyyətimiz yoxdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti