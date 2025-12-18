WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaq

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 14:11
    Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaq

    Parisdə Fransa, Səudiyyə Ərəbistan və ABŞ nümayəndələrinin Livandakı vəziyyət və Livan ordusuna dəstək məsələlərinə həsr olunmuş üçtərəfli görüşü keçiriləcək.

    Bu barədə "Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən xəbər verir.

    Danışıqlar zamanı Livan silahlı qüvvələrinə təhlükəsizliyin təmin edilməsi vəzifələrinin yerinə yetirilməsində yardım mexanizmlərinin, ölkənin cənubunda qoşunların yerləşdirilməsi planının həyata keçirilməsi, həmçinin sərhəd demarkasiyası ilə bağlı xəritələrin təqdim olunmasının müzakirəsi planlaşdırılır.

    Bundan əlavə, tərəflər Livanın regional sabitliyin qorunması rolunu nəzərdən keçirəcək və ölkə üzrə yeni beynəlxalq konfransın keçirilmə tarixini təyin edəcəklər.

    Görüşdə Livan ordusunun komandanı Rodolf Haykalın iştirak edəcəyi gözlənilir.

    Livan Fransa Səudiyyə Ərəbistan ABŞ
    В Париже сегодня назначат дату новой международной конференции по Ливану

    Son xəbərlər

    14:24

    Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadır

    Digər ölkələr
    14:20

    EDB Qazaxıstanın investisiya portfelini daha 2,5 milyard ABŞ dolları artıracaq

    Maliyyə
    14:13

    Azərbaycanda su obyektlərindən xüsusi məqsədli istifadə üçün beş nazirliyin rəyi lazım olacaq

    İnfrastruktur
    14:11

    Nikolay Podquzov: "Azərbaycanın 2026-cı ildə EDB-yə qoşulacağına ümid edirik" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:11

    Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaq

    Digər ölkələr
    14:08

    Gürcüstanda zəlzələ olub

    Region
    14:06
    Foto

    AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edib

    Sağlamlıq
    14:05

    Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

    Sağlamlıq
    14:03

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə icazənin verilməsi Qaydası" təsdiq edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti