В Париже сегодня назначат дату новой международной конференции по Ливану

В Париже состоится трехсторонняя встреча представителей Франции, Саудовской Аравии и США, посвященная ситуации в Ливане и вопросам поддержки ливанской армии.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, в ходе переговоров планируется обсудить механизмы оказания помощи ливанским вооруженным силам в выполнении задач по обеспечению безопасности, реализацию плана развертывания войск на юге страны, а также представление карт, связанных с демаркацией границы.

Кроме того, стороны рассмотрят роль Ливана в поддержании региональной стабильности и назначат дату проведения новой международной конференции по стране.

Ожидается, что во встрече примет участие командующий ливанской армией Родольф Хайкал.