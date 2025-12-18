В Париже сегодня назначат дату новой международной конференции по Ливану
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 13:46
В Париже состоится трехсторонняя встреча представителей Франции, Саудовской Аравии и США, посвященная ситуации в Ливане и вопросам поддержки ливанской армии.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, в ходе переговоров планируется обсудить механизмы оказания помощи ливанским вооруженным силам в выполнении задач по обеспечению безопасности, реализацию плана развертывания войск на юге страны, а также представление карт, связанных с демаркацией границы.
Кроме того, стороны рассмотрят роль Ливана в поддержании региональной стабильности и назначат дату проведения новой международной конференции по стране.
Ожидается, что во встрече примет участие командующий ливанской армией Родольф Хайкал.
