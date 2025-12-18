WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Qitələrarası Kubokunu qazanan PSJ-dən təbrik mesajı

    Futbol
    • 18 dekabr, 2025
    • 07:21
    Qitələrarası Kubokunu qazanan PSJ-dən təbrik mesajı

    Fransanın PSJ klubu FİFA Qitələrarası Kubokunun Qətərdə baş tutan finalında Braziliyanın "Flamengo" komandasına qalib gəldikdən sonra (1-1, penaltilərdə 2-1) paltardəyişmə otağından azarkeşlərə mesaj göndərib.

    Bu barədə "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir.

    "Təşəkkür, Doha. PSJ Qitələrarası Kubok çempionudur", - təbrik mesajında deyilir.

    PSJ titulu tarixində ilk dəfə qazanıb.

    PSJ FIFA Qitələrarası Kuboku "Flamengo"
