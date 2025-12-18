Qitələrarası Kubokunu qazanan PSJ-dən təbrik mesajı
Fransanın PSJ klubu FİFA Qitələrarası Kubokunun Qətərdə baş tutan finalında Braziliyanın "Flamengo" komandasına qalib gəldikdən sonra (1-1, penaltilərdə 2-1) paltardəyişmə otağından azarkeşlərə mesaj göndərib.
Bu barədə "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir.
"Təşəkkür, Doha. PSJ Qitələrarası Kubok çempionudur", - təbrik mesajında deyilir.
PSJ titulu tarixində ilk dəfə qazanıb.
