İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları idmançını güllələyərək öldürüb

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 19:33
    İranda davam edən etirazlar zamanı daha bir şəxs öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hengaw" insan hüquqları təşkilatı məlumat yayıb.

    Gilan əyalətinin Rəşt şəhərindən olan idmançı Mehdi Zatpur etiraz aksiyalarda təhlükəsizlik qüvvələri əməkdaşının birbaşa atəş açması nəticəsində həyatını itirib.

    İranda etirazlar 2025-ci ilin dekabrın sonunda yerli valyutanın - İran rialının devalvasiyasına görə başlayıb. İlkin olaraq əsas mövzu mübadilə məzənnəsinin kəskin dəyişməsi və bunun topdansatış və pərakəndə qiymətlərə təsiri idi, lakin sonradan ölkənin bir sıra şəhərlərindəki etiraz aksiyaları polislə toqquşmalara çevrilib. Həm təhlükəsizlik qüvvələri, həm də iğtişaşlarda iştirak edənlər arasında qurbanların olduğu bildirilir.

    İran etiraz Mehdi Zatpur

