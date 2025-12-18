ПСЖ оставил послание в раздевалке после победы в Межконтинентальном кубке
Футбол
- 18 декабря, 2025
- 06:59
ПСЖ оставил послание в раздевалке после победы в финале Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" (1:1, 2:1 пен.).
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
"Спасибо, Доха. ПСЖ - чемпион Межконтинентального кубка", - написано в записке.
