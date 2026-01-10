İndoneziyada 6,5 maqnitudada zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 10 yanvar, 2026
- 19:44
İndoneziya sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi bildirib.
Mərkəzin məlumatına əsasən, təbii hadisənin episentri 101 min nəfərin yaşadığı Ternate şəhərindən 325 km şimal-qərbdə, ocağı 54 km dərinlikdə olub.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
