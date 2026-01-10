İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İndoneziyada 6,5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 19:44
    İndoneziyada 6,5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    İndoneziya sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi bildirib.

    Mərkəzin məlumatına əsasən, təbii hadisənin episentri 101 min nəfərin yaşadığı Ternate şəhərindən 325 km şimal-qərbdə, ocağı 54 km dərinlikdə olub.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

