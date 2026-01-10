В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр стихии находился на расстоянии 325 км к северо-западу от города Тернате, где проживают 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 54 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    İndoneziyada 6,5 maqnitudada zəlzələ baş verib

