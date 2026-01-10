В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Другие страны
- 10 января, 2026
- 19:40
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился на расстоянии 325 км к северо-западу от города Тернате, где проживают 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 54 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
