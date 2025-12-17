PSJ Qitələrarası Kubokun sahibi olub

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Fransanın PSJ klubu FIFA Qitələrarası Kubokunun sahibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, Paris təmsilçisi Qətərdə baş tutan həlledici görüşdə Braziliyanın "Flamenqo" kollektivini üstələyib.

    Qarşılaşmanın əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə yekunlaşdığından qalibi müəyyən etmək üçün penalti seriyasına ehtiyac duyulub.

    Burada daha dəqiq oynayan (2:1) Luis Enrikenin baş məşqçisi olduğu kollektiv Qitələrarası Kuboka sahib çıxıb.

    Qeyd edək ki, PSJ tarixində ilk dəfə Qitələrarası Kuboka sahib çıxıb.

    ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка

