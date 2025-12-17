PSJ Qitələrarası Kubokun sahibi olub
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 23:52
Fransanın PSJ klubu FIFA Qitələrarası Kubokunun sahibi olub.
"Report" xəbər verir ki, Paris təmsilçisi Qətərdə baş tutan həlledici görüşdə Braziliyanın "Flamenqo" kollektivini üstələyib.
Qarşılaşmanın əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə yekunlaşdığından qalibi müəyyən etmək üçün penalti seriyasına ehtiyac duyulub.
Burada daha dəqiq oynayan (2:1) Luis Enrikenin baş məşqçisi olduğu kollektiv Qitələrarası Kuboka sahib çıxıb.
Qeyd edək ki, PSJ tarixində ilk dəfə Qitələrarası Kuboka sahib çıxıb.
