ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка

Французский ПСЖ одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка в Катаре.

Как сообщает Report, основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, поэтому для определения победителя потребовалась серия пенальти.

В итоге коллектив под руководством Луиса Энрике оказался сильнее (3:1).

Отметим, что ПСЖ впервые в своей истории стал обладателем Межконтинентального кубка.