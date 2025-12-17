ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка
Футбол
- 17 декабря, 2025
- 23:57
Французский ПСЖ одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка в Катаре.
Как сообщает Report, основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, поэтому для определения победителя потребовалась серия пенальти.
В итоге коллектив под руководством Луиса Энрике оказался сильнее (3:1).
Отметим, что ПСЖ впервые в своей истории стал обладателем Межконтинентального кубка.
