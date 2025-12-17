Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка

    Футбол
    • 17 декабря, 2025
    • 23:57
    ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка

    Французский ПСЖ одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка в Катаре.

    Как сообщает Report, основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, поэтому для определения победителя потребовалась серия пенальти.

    В итоге коллектив под руководством Луиса Энрике оказался сильнее (3:1).

    Отметим, что ПСЖ впервые в своей истории стал обладателем Межконтинентального кубка.

    ПСЖ Межконтинентальный кубок
    PSJ Qitələrarası Kubokun sahibi olub

    Последние новости

    00:24

    Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в выходные в Майами

    Другие страны
    23:57

    ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка

    Футбол
    23:37

    Премьер Израиля одобрил крупную сделку с Египтом на $35 млрд

    Другие страны
    23:24

    Генсек ООН провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

    Другие страны
    23:19

    В ООН назвали дату начала работы нового резидент-координатора в Азербайджане

    Внешняя политика
    23:03

    Конгресс США утвердил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

    Другие страны
    22:45

    Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 году

    Другие страны
    22:39

    Премьер Катара: Нарушение Израилем перемирия в Газе затрудняет работу посредников

    Другие страны
    22:23

    Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго"

    Футбол
    Лента новостей