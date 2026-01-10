İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Komanda
    • 10 yanvar, 2026
    • 18:52
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir matç keçirilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir matç keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, A qrupunda "Neftçi" "Şəki" ilə üz-üzə gəlib.

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutan matç "Neftçi"nin 82:60 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (72:69), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (97:81), "Sabah" isə NTD-ni (121:76) üstələyib. XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Neftçi" klubu "Şəki" basketbol klubu

