Qusarda keçirilən beynəlxalq dağ xizəyi turniri başa çatıb
- 10 yanvar, 2026
- 18:45
Qusarda keçirilən "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turnirinə yekun vurulub.
"Report" Azərbaycan Qış İdmanı Növləri Federasiyasına (AQNİF) istinadən xəbər verir ki, Beynəlxalq Xizək Federasiyasının (FIS) təqviminə əsasən təşkil olunan yarışın sonuncu günündə idmançılar slalom növündə mübarizə aparıblar.
AQNİF və "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan yarışın nəticələrinə əsasən, Qazaxıstan idmançısı Kseniya Brejnaya fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Qazaxıstanın digər təmsilçi Dalel Talkunova gümüş, Özbəkistan xizəkçisi Kseniya Qriqoreva isə bürünc medala sahib çıxıb.
Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, İsveçrə, Macarıstan, Sloveniya, Gürcüstan, Honkonq, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Nepal, Özbəkistan və Qazaxıstandan 25 qadın idmançı birincilik uğrunda yarışıb. Yarışda ölkəmizi dağ xizəkçisi Anastasiya Papatoma təmsil edib.