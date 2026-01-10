В Гусаре завершился международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open, организованный совместно Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром "Шахдаг".

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, в последний день турнира, организованного по календарю Международной федерации лыжного спорта (FIS), состоялись соревнования по слалому.

По их результатам, казахстанская спортсменка Ксения Брежная поднялась на высшую ступень пьедестала.

Другая представительница Казахстана Далел Талкунова завоевала серебряную медаль, а лыжница из Узбекистана Ксения Григорева - бронзовую.

Отметим, что в турнире приняли участие 25 женщин-спортсменок из Азербайджана, Швейцарии, Венгрии, Словении, Грузии, Гонконга, Саудовской Аравии, Турции, Непала, Узбекистана и Казахстана. Нашу страну на соревнованиях представляла горнолыжница Анастасия Папатома.