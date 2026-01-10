İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Cənubi Koreya Prezidenti KXDR-ə PUA-ların göndərilməsini araşdırmağı tapşırıb

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 18:36
    Cənubi Koreya Prezidenti KXDR-ə PUA-ların göndərilməsini araşdırmağı tapşırıb

    Koreya Respublikasının Prezidenti Li Çje Myon Şimali Koreyanın hava məkanına pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılmasının arxasında fiziki şəxslərin dayanıb-dayanmadığını araşdırmağı tapşırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya Prezidentinin Ofisi məlumat yayıb.

    "Prezident Li Çje Myon pilotsuz uçuş aparatlarının mülki şəxslər tərəfindən buraxılması ehtimalı ilə bağlı bildirib ki, əgər bu, doğrudursa, Koreya yarımadasında sülhü və dövlət təhlükəsizliyini sarsıdan ciddi cinayət olacaq. Bu səbəbdən o, hərbçilər və polis əməkdaşlarından ibarət istintaq qrupunun yaradılmasını və hərtərəfli araşdırma aparılmasını tapşırıb", – Prezidentin ofisindən bildirilib.

    Cənubi Koreya KXDR pilotsuz uçuş aparatları
    Президент Южной Кореи допустил, что частные лица направили БПЛА в КНДР

    Son xəbərlər

    19:12

    Şamaxı rayonunda zəlzələ olub

    Digər
    18:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    18:45
    Foto

    Qusarda keçirilən beynəlxalq dağ xizəyi turniri başa çatıb

    Fərdi
    18:41

    Tehran və İrəvan arasında reyslər ləğv edilib

    Region
    18:36

    Cənubi Koreya Prezidenti KXDR-ə PUA-ların göndərilməsini araşdırmağı tapşırıb

    Digər ölkələr
    18:24

    Çində avtomobil yarışında on dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    18:09

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Ekologiya
    18:09

    Polşa­da nazirin evinin yaxınlığında peyin səpən kişi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:47

    "Barselona" İngiltərə kubunun müdafiəçisini transfer siyahısına daxil edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti