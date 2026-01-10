Президент Южной Кореи допустил, что частные лица направили БПЛА в КНДР

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил проверить, не стоят ли за запуском беспилотников в воздушное пространство КНДР частные лица.

Как передает Report, об этом проинформировали в администрации южнокорейского лидера.

"Президент Ли Чжэ Мён в связи с возможностью запуска БПЛА гражданскими лицами сказал, что "если это правда, то это будет серьезным преступлением, подрывающим мир на Корейском полуострове и государственную безопасность", поэтому он приказал "сформировать группу следователей из военных и полиции и провести тщательное расследование", - сообщили в офисе президента.