Президент Южной Кореи допустил, что частные лица направили БПЛА в КНДР
Другие страны
- 10 января, 2026
- 18:25
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил проверить, не стоят ли за запуском беспилотников в воздушное пространство КНДР частные лица.
Как передает Report, об этом проинформировали в администрации южнокорейского лидера.
"Президент Ли Чжэ Мён в связи с возможностью запуска БПЛА гражданскими лицами сказал, что "если это правда, то это будет серьезным преступлением, подрывающим мир на Корейском полуострове и государственную безопасность", поэтому он приказал "сформировать группу следователей из военных и полиции и провести тщательное расследование", - сообщили в офисе президента.
