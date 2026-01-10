Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Президент Южной Кореи допустил, что частные лица направили БПЛА в КНДР

    • 10 января, 2026
    • 18:25
    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил проверить, не стоят ли за запуском беспилотников в воздушное пространство КНДР частные лица.

    Как передает Report, об этом проинформировали в администрации южнокорейского лидера.

    "Президент Ли Чжэ Мён в связи с возможностью запуска БПЛА гражданскими лицами сказал, что "если это правда, то это будет серьезным преступлением, подрывающим мир на Корейском полуострове и государственную безопасность", поэтому он приказал "сформировать группу следователей из военных и полиции и провести тщательное расследование", - сообщили в офисе президента.

