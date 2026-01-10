Çində avtomobil yarışında on dörd nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 10 yanvar, 2026
- 18:24
Çində avtomobil yarışında azı 14 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Szansu əyalətinin Nantun dairəsinin, Tunçjou rayonunun xalq hökuməti bildirib.
Hadisə Sianzu əyalətinin Avtomobil və Motosiklet İdman Assosiasiyası tərəfindən keçirilən illik yarış zamanı baş verib.
"52 yaşlı sürücü nəqliyyat vasitəsinə idarəetməsini itirib və nəticədə 14 nəfər xəsarət alıb", - yerli hakimiyyət orqanları bildirib.
Bütün zərərçəkənlər xəstəxanaya aparılıb. Qeyd edilir ki, iki nəfər ağır xəsarət alıb, vəziyyətləri sabitdir.
Hüquq-mühafizə orqanları araşdırma aparır.
Son xəbərlər
19:12
Şamaxı rayonunda zəlzələ olubDigər
18:52
Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir matç keçirilibKomanda
18:45
Foto
Qusarda keçirilən beynəlxalq dağ xizəyi turniri başa çatıbFərdi
18:41
Tehran və İrəvan arasında reyslər ləğv edilibRegion
18:36
Cənubi Koreya Prezidenti KXDR-ə PUA-ların göndərilməsini araşdırmağı tapşırıbDigər ölkələr
18:24
Çində avtomobil yarışında on dörd nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
18:09
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıbEkologiya
18:09
Polşada nazirin evinin yaxınlığında peyin səpən kişi saxlanılıbDigər ölkələr
17:47