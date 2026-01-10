На востоке Китая на гонках пострадали 14 человек
Другие страны
- 10 января, 2026
- 18:06
На востоке Китая в результате инцидента на гонках по бездорожью пострадали не менее 14 человек.
Как передает Report, об этом сообщило народное правительство района Тунчжоу городского округа Наньтун провинции Цзянсу.
Отмечается, что инцидент произошел в ходе ежегодных соревнований, проводимых ассоциацией автомобильного и мотоциклетного спорта провинции Цзянсу.
"52-летний водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего 14 человек получили травмы", - говорится в заявлении местных властей.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Два человека получили тяжелые травмы, их состояние оценивается как стабильное.
Правоохранительные органы проводят расследование.
