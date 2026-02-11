TÜBİSAD rəsmisi: "Rəqəmsal texnologiyaların dəyər yaratmadığı sahə yoxdur"
Bu gün rəqəmsal texnologiyaların aidiyyətinin olmadığı və üfüqi şəkildə dəyər yaratmadığı heç bir sahə yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türk İnformasiya Texnologiyaları Sənayeçiləri Assosiasiyasının (TÜBİSAD) İdarə Heyətinin üzvü Hüseyn Karslıoğlu Bakıda keçirilən "Azərbaycan – Türkiyə biznes forumu: Rəqəmsal transformasiya və texnologiya körpüsü" Forumunda bildirib.
"Beləliklə, biz hansısa sektoru deyil, ümumilikdə iqtisadiyyatı müzakirə edirik. Söhbət hətta bir iqtisadiyyatdan deyil, iki iqtisadiyyatdan - Türkiyə və Azərbaycan iqtisadiyyatlarından gedir. Əslində məsələyə Türkiyə və Qafqaz kontekstində yanaşmalıyıq. Texnologiyanı bütün sektorları üfüqi şəkildə birləşdirən əsas amil kimi qəbul etməliyik ki, onun iqtisadi təsiri daha aydın görünsün. "Körpü" anlayışı çox dəyərlidir, lakin bildiyiniz kimi, hər körpünün ən azı iki dayağı olur. Bizim qurmağa çalışdığımız körpü isə çox dayaqlı və genişmiqyaslıdır. Bu məsələyə belə yanaşırıq və hər kəsin bu cür baxışı ortaq dəyərlərimizi artıracaq. Bakı bizim üçün mərkəzdir, Azərbaycanla yanaşı, bütövlükdə Qafqaz, eləcə də Özbəkistan və Qazaxıstan deməkdir", - deyə o qeyd edib.