Naxçıvanda fevral ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb
Sosial müdafiə
- 11 fevral, 2026
- 11:21
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) üzrə fevral ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, muxtar respublikanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən fevral ayının pensiya ödənişi yekunlaşdırılıb.
Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il 9 fevral tarixli "Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında" Sərəncamına uyğun olaraq, 2026-cı il yanvarın 1-dək təyin edilmiş bütün növ pensiyalar ilin əvvəlindən 9,3 faiz indeksləşdirilərək artırılıb.
Fevral ayının pensiyaları da qeyd edilən artımlarla birgə ödənilib. Həmçinin indeksləşdirmə üzrə yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyasına əlavə olunub.
Son xəbərlər
12:30
Sədr müavini: Məqsədlərə yenidən baxılması innovasiya ekosisteminin dayanıqlı inkişafını təmin edəcəkİKT
12:27
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:19
Qırğızıstanda prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarında keçirilməsi təklif olunubRegion
12:19
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaqFutbol
12:17
İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıbHadisə
12:14
Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaqSosial müdafiə
12:13
Foto
Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"Maliyyə
12:06
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu"Futbol
12:02