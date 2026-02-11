İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ klubu "Atletiko"nun uruqvaylı yetirməsini transfer edib

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 11:10
    ABŞ klubu Atletikonun uruqvaylı yetirməsini transfer edib

    ABŞ-nin "Real Solt-Leyk" klubu heyətini "Atletiko"nun (İspaniya) yetirməsi Xuan Manuel Sanabriya ilə gücləndirib.

    "Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, MLS təmsilçisi 25 yaşlı uruqvaylı müdafiəçi ilə müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb.

    "Transfermarkt" portalı oyunçunu 5,5 milyon avro qiymətləndirir.

    Qeyd edək ki, X.M.Sanabriya daha əvvəl "Saraqosa"nın da şərəfini qoruyub.

    ABŞ MLS Xuan Manuel Sanabriya Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    12:30

    Sədr müavini: Məqsədlərə yenidən baxılması innovasiya ekosisteminin dayanıqlı inkişafını təmin edəcək

    İKT
    12:27

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:19

    Qırğızıstanda prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarında keçirilməsi təklif olunub

    Region
    12:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

    Futbol
    12:17

    İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    12:14

    Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaq

    Sosial müdafiə
    12:13
    Foto

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"

    Maliyyə
    12:06

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu"

    Futbol
    12:02

    İlin sonuna Azərbaycanın texnoparklarındakı rezidentlərin sayı 200-ə çatacaq

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti