ABŞ klubu "Atletiko"nun uruqvaylı yetirməsini transfer edib
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 11:10
ABŞ-nin "Real Solt-Leyk" klubu heyətini "Atletiko"nun (İspaniya) yetirməsi Xuan Manuel Sanabriya ilə gücləndirib.
"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, MLS təmsilçisi 25 yaşlı uruqvaylı müdafiəçi ilə müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb.
"Transfermarkt" portalı oyunçunu 5,5 milyon avro qiymətləndirir.
Qeyd edək ki, X.M.Sanabriya daha əvvəl "Saraqosa"nın da şərəfini qoruyub.
