AFFA hakimləri təhqir edən məşqçini 5 oyunluq cəzalandırıb
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 14:34
AFFA hakimləri təhqir edən məşqçini 5 oyunluq cəzalandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
Fevralın 8-də AFFA U-14 Liqasında baş tutan "Qaradağ Lökbatan" – "Araz Bakı UFK" görüşü başa çatdıqdan sonra qonaq komandanın köməkçi məşqçisi Ramin Fərruxlu hakimləri təhqir edib.
Bu hərəkətinə görə onun növbəti 5 oyuna buraxılmaması barədə qərar qəbul olunub.
