    AFFA hakimləri təhqir edən məşqçini 5 oyunluq cəzalandırıb

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 14:34
    AFFA hakimləri təhqir edən məşqçini 5 oyunluq cəzalandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Fevralın 8-də AFFA U-14 Liqasında baş tutan "Qaradağ Lökbatan" – "Araz Bakı UFK" görüşü başa çatdıqdan sonra qonaq komandanın köməkçi məşqçisi Ramin Fərruxlu hakimləri təhqir edib.

    Bu hərəkətinə görə onun növbəti 5 oyuna buraxılmaması barədə qərar qəbul olunub.

    AFFA AFFA İntizam Komitəsi Ramin Fərruxlu

