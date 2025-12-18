WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Tramp xalqa müraciət edib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 06:36
    Tramp xalqa müraciət edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Amerika xalqına müraciətinə son bir ildə administrasiyasının tarixi nailiyyətləri və gələcək planları ilə bağlı danışmaqla başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, çıxış Ağ Evin yutub kanalında yayımlanıb.

    Ağ Ev daha əvvəl Trampın nailiyyətlərini vurğulayacağını və yeni ildə bəzi təşəbbüsləri açıqlayacağını xəbər verib.

    Tramp xalqa müraciət edib

    xalqa müraciət Donald Tramp ABŞ
    Обращение Трампа к нации: Инвестиции, безопасность и новые достижения США - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    07:21
    Foto

    Qitələrarası Kubokunu qazanan PSJ-dən təbrik mesajı

    Futbol
    06:58

    KİV: Bundestaq Bundesver üçün 50 milyard avroluq satınalma paketini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:36

    Tramp xalqa müraciət edib

    Digər ölkələr
    06:13

    ABŞ Sakit okeanda narkotik alverçilərinin gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:59

    KİV: ABŞ amerikalıların vətəndaşlıqdan çıxarılması təcrübəsini genişləndirmək istəyir

    Digər ölkələr
    05:23

    KİV: Britaniya şirkətləri Venesuelaya gedən tankerləri sığortalayır

    Digər ölkələr
    05:05

    Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    04:31

    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda BMT TŞ-nin iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti