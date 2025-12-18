Tramp xalqa müraciət edib
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 06:36
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Amerika xalqına müraciətinə son bir ildə administrasiyasının tarixi nailiyyətləri və gələcək planları ilə bağlı danışmaqla başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, çıxış Ağ Evin yutub kanalında yayımlanıb.
Ağ Ev daha əvvəl Trampın nailiyyətlərini vurğulayacağını və yeni ildə bəzi təşəbbüsləri açıqlayacağını xəbər verib.
