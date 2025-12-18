Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Трамп начал свое обращение к нации

    Другие страны
    18 декабря, 2025
    06:24
    Президент США Дональд Трамп начал свое обращение к американцам об исторических достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах.

    Как передает Report, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

    Ранее Белый дом ранее анонсировал, что Трамп расскажет как о достижениях, так и, возможно, приоткроет завесу над некоторыми инициативами, которые появятся в новом году.

    Лента новостей