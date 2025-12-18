Трамп начал свое обращение к нации
Президент США Дональд Трамп начал свое обращение к американцам об исторических достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах.
Как передает Report, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
Ранее Белый дом ранее анонсировал, что Трамп расскажет как о достижениях, так и, возможно, приоткроет завесу над некоторыми инициативами, которые появятся в новом году.
