    Трамп заявил о намерении США вернуть похищенные Венесуэлой права на нефть

    Другие страны
    18 декабря, 2025
    01:48
    Трамп заявил о намерении США вернуть похищенные Венесуэлой права на нефть

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вернуть похищенные Венесуэлой права на нефть.

    Как передает Report, об этом он сказал 17 декабря, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    "Не забывайте, они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали наши права на нефть, и мы хотим вернуть их. Они незаконно забрали их", - заявил американский лидер.

