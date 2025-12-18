Трамп заявил о намерении США вернуть похищенные Венесуэлой права на нефть
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 01:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вернуть похищенные Венесуэлой права на нефть.
Как передает Report, об этом он сказал 17 декабря, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
"Не забывайте, они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали наши права на нефть, и мы хотим вернуть их. Они незаконно забрали их", - заявил американский лидер.
