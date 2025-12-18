Tramp ABŞ-nin Venesuelanın oğurladığı neft hüquqlarını geri qaytarmaq niyyətini açıqlayıb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    • 18 dekabr, 2025
    • 02:11
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, rəsmi Vaşinqton Venesuelanın oğurladığı neft hüquqlarını geri qaytarmaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə dekabrın 17-də Vaşinqton yaxınlığındakı Endryus hərbi bazasında jurnalistlərlə söhbət edərkən bildirib.

    "Unutmayın, onlar bizim bütün enerji hüquqlarımızı əlimizdən alıblar. Çox keçmədən onlar bizim neft hüquqlarımızı da aldılar və biz onları geri qaytarmaq istəyirik. Onları qanunsuz olaraq əlimizdən aldılar", - ABŞ lideri deyib.

