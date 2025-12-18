ABŞ Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edib
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 04:19
ABŞ Senatının Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edib.
Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.
Əlavə olunur.
ABŞ Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edib
