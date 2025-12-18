Britaniya Rusiyanın dörd neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 15:30
Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını yeniləyən Böyük Britaniya bu ölkənin bir sıra neft-qaz şirkətlərini də ora daxil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Britaniya hökumətinin sənədinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, "Tatneft", "Russneft", "NNK-Oil" və "Rusneftegaz" şirkətləri sanksiyalara məruz qalıb.
Bundan əlavə, sanksiya siyahısına "Redwood Global Supply" və "Tejarinaft" treydinq şirkətləri də daxil edilib.
Son xəbərlər
15:57
Azərbaycanda müasir əyar laboratoriyaları yaradılacaqBiznes
15:56
AQTA Yeni il hədiyyə qutuları ilə bağlı istehlakçılara müraciət edibSağlamlıq
15:49
Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənibİnfrastruktur
15:48
"Araz-Naxçıvan" təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edibFutbol
15:47
Foto
Xankəndi sakinləri üçün oftalmoloji tibbi müayinələr keçirilirSağlamlıq
15:42
Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"nın 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
15:40
Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edibXarici siyasət
15:38
EDB: Dünya iqtisadiyyatı 2026-cı ildə bir qədər yavaşlayacaqMaliyyə
15:30