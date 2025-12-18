WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Britaniya Rusiyanın dörd neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını yeniləyən Böyük Britaniya bu ölkənin bir sıra neft-qaz şirkətlərini də ora daxil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Britaniya hökumətinin sənədinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, "Tatneft", "Russneft", "NNK-Oil" və "Rusneftegaz" şirkətləri sanksiyalara məruz qalıb.

    Bundan əlavə, sanksiya siyahısına "Redwood Global Supply" və "Tejarinaft" treydinq şirkətləri də daxil edilib.

    Великобритания ввела санкции против четырех нефтяных компаний РФ

