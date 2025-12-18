Великобритания ввела санкции против четырех нефтяных компаний РФ

Великобритания обновила санкционный список, включив в него ряд российских нефтегазовых компаний.

Как передает Report об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на британский правительственный документ.

В частности, отмечается, что под санкции подпали "Татнефть", "Русснефть", "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз".

Кроме того, в санкционный список включены трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.