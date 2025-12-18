Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Великобритания ввела санкции против четырех нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 15:24
    Великобритания обновила санкционный список, включив в него ряд российских нефтегазовых компаний.

    Как передает Report об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на британский правительственный документ.

    В частности, отмечается, что под санкции подпали "Татнефть", "Русснефть", "ННК-Ойл" и "Руснефтегаз".

    Кроме того, в санкционный список включены трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.

    санкции Великобритания Татнефть Руснефть ННК-Ойл Руснефтегаз Россия нефтяные компании
    Britaniya Rusiyanın dörd neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

