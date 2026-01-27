Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Италия решила отозвать часть дипперсонала из Ирана

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 12:49
    Италия приняла решение отозвать часть дипломатического персонала из Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera по итогам прошедшего накануне в МИД страны заседания, посвященного ситуации в Иране.

    Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни распорядился о "существенном сокращении" численности персонала итальянского посольства в Тегеране. Решение, как отмечает издание, принято по соображениям безопасности в "ожидании дальнейших действий" руководства США.

    По данным СМИ, сотрудники вашингтонской администрации на этой неделе представят президенту США Дональду Трампу новые предложения относительно возможного применения военной силы против Ирана.

    Ранее в январе Трамп сообщил, что Соединенные Штаты следят за Ираном и направляют в регион значительные силы. По его словам, "в этом направлении идет множество кораблей, движется большой флот". Ранее американский лидер предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

    Италия Иран дипломатический персонал Антонио Таяни
    İtaliya İrandakı diplomatik heyətinin bir hissəsini geri çağıracaq

    Лента новостей