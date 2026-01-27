Италия решила отозвать часть дипперсонала из Ирана

Италия приняла решение отозвать часть дипломатического персонала из Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera по итогам прошедшего накануне в МИД страны заседания, посвященного ситуации в Иране.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни распорядился о "существенном сокращении" численности персонала итальянского посольства в Тегеране. Решение, как отмечает издание, принято по соображениям безопасности в "ожидании дальнейших действий" руководства США.

По данным СМИ, сотрудники вашингтонской администрации на этой неделе представят президенту США Дональду Трампу новые предложения относительно возможного применения военной силы против Ирана.

Ранее в январе Трамп сообщил, что Соединенные Штаты следят за Ираном и направляют в регион значительные силы. По его словам, "в этом направлении идет множество кораблей, движется большой флот". Ранее американский лидер предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.