    В Азербайджане бюджетные доходы от аренды госсобственности выросли на 23%

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 12:43
    В 2025 году поступления в госбюджет Азербайджана от аренды государственной собственности по линии Государственной службы по вопросам имущества составили 46,2 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 22,9% больше, чем в 2024 году.

    Доходы от аренды превысили прогноз на 35,9%.

    В 2025 году было заключено 4 957 новых договоров аренды, из которых 621 – на нежилую недвижимость и 4 336 – на земельные участки.

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 23 % artıb

