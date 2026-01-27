В Азербайджане бюджетные доходы от аренды госсобственности выросли на 23%
- 27 января, 2026
- 12:43
В 2025 году поступления в госбюджет Азербайджана от аренды государственной собственности по линии Государственной службы по вопросам имущества составили 46,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 22,9% больше, чем в 2024 году.
Доходы от аренды превысили прогноз на 35,9%.
В 2025 году было заключено 4 957 новых договоров аренды, из которых 621 – на нежилую недвижимость и 4 336 – на земельные участки.
