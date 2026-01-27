Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового предприятия в Сумгайыте

27 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгайытском промышленном парке.

Как сообщает Report, учредитель ООО Nun Кямран Рзаев проинформировал главу государства о создаваемом предприятии.

Отмечено, что в соответствии с проектом, который будет реализован данным ООО, получившим в прошлом году статус резидента Сумгайытского промышленного парка, на площади 1 гектар предусмотрено строительство производственного предприятия. Годовая производственная мощность предприятия, где будут использоваться германские технологии, составит 1680 тонн ламинированных и 1440 тонн полипропиленовых мешков – в целом, более 3120 тонн. Продукция в основном будет направляться на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Здесь будет создано 140 постоянных рабочих мест.

Азербайджанский фонд развития бизнеса при Министерстве экономики выделит на создание предприятия с объемом инвестиций 11,2 млн манатов льготный кредит в размере 3 млн манатов.

Планируется освобождение импортируемого для установки здесь оборудования от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.