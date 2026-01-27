Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового предприятия в Сумгайыте

    Внутренняя политика
    • 27 января, 2026
    • 12:43
    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового предприятия в Сумгайыте

    27 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгайытском промышленном парке.

    Как сообщает Report, учредитель ООО Nun Кямран Рзаев проинформировал главу государства о создаваемом предприятии.

    Отмечено, что в соответствии с проектом, который будет реализован данным ООО, получившим в прошлом году статус резидента Сумгайытского промышленного парка, на площади 1 гектар предусмотрено строительство производственного предприятия. Годовая производственная мощность предприятия, где будут использоваться германские технологии, составит 1680 тонн ламинированных и 1440 тонн полипропиленовых мешков – в целом, более 3120 тонн. Продукция в основном будет направляться на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Здесь будет создано 140 постоянных рабочих мест.

    Азербайджанский фонд развития бизнеса при Министерстве экономики выделит на создание предприятия с объемом инвестиций 11,2 млн манатов льготный кредит в размере 3 млн манатов.

    Планируется освобождение импортируемого для установки здесь оборудования от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

    Ильхам Алиев Сумгайытский промышленный парк ООО Nun предприятие закладка фундамента полипропиленовые и ламинированные мешки
    Фото
    İlham Əliyev Sumqayıt Sənaye Parkında polipropilen və laminatlı kisə istehsalı müəssisəsinin təməlini qoyub
    Фото
    President Ilham Aliyev lays foundation stone for polypropylene and laminated bag production facility in Sumgayit Industrial Park

    Последние новости

    13:57

    Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    13:47

    Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана

    Другие страны
    13:31

    На востоке Индии в результате пожара на складе погибли восемь человек

    Другие страны
    13:30
    Фото

    Прибывшим в зангиланское село Мамедбейли переселенцам вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:28

    В 2025 году число ночевок в отелях Азербайджана увеличилось почти на 7%

    Туризм
    13:27

    Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме

    В регионе
    13:27

    Доходы отелей в Азербайджане сократились на 6%

    Туризм
    13:26
    Фото

    В Баку обсудили современные подходы к лечению инсульта

    Здоровье
    13:08

    Моди: Индия рассчитывает расширить совместное оборонное производство с ЕС

    Другие страны
    Лента новостей