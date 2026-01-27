Глава МИД Азербайджана совершит визит в Китай

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 28-29 января совершит официальный визит в Китай.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил представитель МИД КНР.

По его словам, визит состоится по приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министра иностранных дел КНР Ван И.