Исполнительный директор МВФ посетил Агдам, Ханкенди и Шушу

Исполнительный директор по Избирательной группе в Международном валютном фонде (МВФ), в которую входит Азербайджан, Патрик Лошевски посетил города Агдам, Ханкенди и Шуша.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В рамках визита исполнительному директору была предоставлена подробная информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в полностью разрушенном в период оккупации Агдаме, о реализации Генерального плана города, формировании современной инфраструктуры, а также о мерах по поэтапному переселению жителей в рамках программы Великого возвращения.

П.Лошевски также ознакомился с центральной частью Ханкенди и деятельностью основных инфраструктурных объектов, проводимыми там восстановительными и реконструкционными работами, мерами по организации социальной инфраструктуры и обеспечению жилищных условий для жителей.

В ходе визита в Шушу гостю была предоставлена обширная информация о богатом историко-культурном наследии города, восстановлении памятников культуры, а также о реализуемых инфраструктурных и туристических проектах. Было отмечено, что Шуша, как культурная столица Азербайджана, играет важную роль в социальной, культурной и экономической жизни региона.