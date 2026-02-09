Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Исполнительный директор МВФ посетил Агдам, Ханкенди и Шушу

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 12:02
    Исполнительный директор МВФ посетил Агдам, Ханкенди и Шушу

    Исполнительный директор по Избирательной группе в Международном валютном фонде (МВФ), в которую входит Азербайджан, Патрик Лошевски посетил города Агдам, Ханкенди и Шуша.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    В рамках визита исполнительному директору была предоставлена подробная информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в полностью разрушенном в период оккупации Агдаме, о реализации Генерального плана города, формировании современной инфраструктуры, а также о мерах по поэтапному переселению жителей в рамках программы Великого возвращения.

    П.Лошевски также ознакомился с центральной частью Ханкенди и деятельностью основных инфраструктурных объектов, проводимыми там восстановительными и реконструкционными работами, мерами по организации социальной инфраструктуры и обеспечению жилищных условий для жителей.

    В ходе визита в Шушу гостю была предоставлена обширная информация о богатом историко-культурном наследии города, восстановлении памятников культуры, а также о реализуемых инфраструктурных и туристических проектах. Было отмечено, что Шуша, как культурная столица Азербайджана, играет важную роль в социальной, культурной и экономической жизни региона.

    Патрик Лошевски МВФ Агдам Ханкенди Шуша Минфин Азербайджана
    Фото
    IMF-in icraçı direktoru Ağdam, Xankəndi və Şuşa şəhərlərinə səfər edib
    Фото
    IMF executive visits Aghdam, Khankandi, and Shusha in Azerbaijan
