Макрон обновит доктрину ядерного сдерживания Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит сегодня сверхсекретную военную базу и, как ожидается, расскажет об обновленной ядерной стратегии страны для собственной и общеевропейской безопасности.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, являясь единственной ядерной державой ЕС, Франция уже заявляла о наличии потенциала для замены "ядерного зонтика", до сих пор предоставляемого Европе США.

Елисейский дворец сообщил, что его речь на судне в порту Брест в Бретани будет основана на выступлении 2020 года о ядерном сдерживании, сделанном до полномасштабного вторжения России в Украину. Однако, все ожидают новых тезисов на фоне серьеных геополитических изменений.

Хотя не так давно Швеция отвергла идею французского "зонтика", некоторые европейские столицы готовы обсудить этот вопрос. В начале месяца канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что провел "первые переговоры" с Макроном по этому вопросу и публично высказал предположение о возможном использовании самолетов немецких ВВС для перевозки французских ядерных бомб.

Сам Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о необходимости переформулировать доктрину ядерного сдерживания. И рассказал, что обсуждал вопрос об адаптации национальной программы безопасности к общеевропейской.

Как утверждается, сейчас речь французского президента будет внимательно анализироваться в европейских столицах и Брюсселе. Это связано как с неоднократными угрозами РФ применить ядерное оружие с начала войны в Украине, так и с неуверенностью в устойчивости трансатлантических отношений и последними событиями на Ближнем Востоке.