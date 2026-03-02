Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Аэропорты Дубая частично возобновляют рейсы

    Другие страны
    02 марта, 2026
    18:28
    Аэропорты Дубая частично возобновляют рейсы

    Аэропорты Дубая объявили о частичном возобновлении полетов на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, ряд стран приступил к эвакуации своих граждан.

    Как сообщает Report, оператор Dubai Airports заявил о "ограниченном возобновлении" рейсов уже этим вечером. Речь идет о небольшом количестве рейсов из Dubai International Airport (DXB) и Al Maktoum International Airport (DWC).

    Пассажирам рекомендовано не направляться в аэропорты без подтвержденного времени вылета от авиакомпании.

    Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates сообщила, что в приоритетном порядке размещает пассажиров с более ранними бронированиями.

    Тем временем Германия объявила, что направляет самолеты для эвакуации своих граждан, застрявших в странах Ближнего Востока. Эвакуационные рейсы будут выполняться из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) и Маската (Оман).

